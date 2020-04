Agenzia Ue per la sicurezza aerea limita i voli anche sull'Iran 

L'agenzia Ue per la sicurezza aerea ha contattato le autorità nazionali dei 28 Paesi europei per estendere la raccomandazione di limitare i voli commerciali in alcune zone del Medio Oriente. L'Easa ha sconsigliato di scendere sotto i 25mila piedi sull'Iran oltre ad evitare di volare sull'Iraq: "La raccomandazione è fatta sulla base delle informazioni disponibili dopo i recenti eventi nella regione, compreso lo schianto del volo ucraino".