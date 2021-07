IPA

L'Agenzia europea per le malattie prevede un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro l'1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie si registreranno 420 contagi ogni 100mila abitanti, rispetto a poco meno dei 90 casi di metà luglio.