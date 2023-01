Afroamericano ucciso negli Usa, Biden: "Le proteste siano pacifiche"

Sul caso dell'afroamericano Tyre Nichols, ucciso negli Usa, è intervenuto Joe Biden, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del 29enne.

"Mentre il dipartimento di Giustizia conduce le sue indagini, invito la famiglia a unirsi a un appello a proteste pacifiche. L'indignazione è comprensibile, ma la violenza non è accettabile. La violenza è distruttiva e contro la legge. Non c'è spazio per la violenza in proteste pacifiche che chiedono giustizia", ha detto il presidente americano. Nichols è morto a Memphis dopo essere stato fermato da cinque agenti che adesso sono stati incriminati per omicidio di secondo grado.