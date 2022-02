Afroamericano ucciso da agenti, nuove proteste a Minneapolis

Afp

Oltre mille persone sono scese in piazza sabato sera a Minneapolis per protestare contro l'uccisione di Amir Locke, il 22enne afroamericano ucciso a sangue freddo dalla polizia mentre era assopito sul divano durante una perquisizione domiciliare senza preavviso, di cui però non era il destinatario. Nel corso della manifestazione pacifica ci sono state critiche al sindaco Jacob Frey per non aver mantenuto la promessa di sospendere le perquisizioni senza preavviso.