Africa Occidentale, scocca l'ora della moneta unica: addio al franco CFA

Il franco CFA scomparirà dal prossimo luglio. La moneta simbolo del vecchio potere francese in Africa lascerà infatti il posto a una nuova moneta unica che si chiamerà ECO. Lo ha annunciato Alassane Ouattara , presidente della Costa d'Avorio, in una conferenza congiunta ad Abidjan al fianco di Emmanuel Macron . A Parigi, l'Eliseo ha fatto sapere che la fine del franco CFA porrà termine "a tutte le illazioni su questa moneta".

Ex colonie francesi - La nuova valuta sarà la moneta di scambio nelle ex colonie francesi, otto Paesi dell'Africa occidentale e che oggi costituiscono l'Unione economica e monetaria dell'Africa dell'Ovest: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. Non riguarderà invece i Paesi dell'Africa centrale. Quella moneta veniva considerata da molti come una delle ultime scorie del colonialismo francese, tanto che Macron aveva espresso fin dal suo arrivo all'Eliseo la volontà di costruire una nuova relazione con i Paesi africani: l'addio al vecchio Cfa, il Franco della Comunità finanziaria, in favore dell'Eco, è un segnale importante in questo senso.

Verso una moneta unica nell'Africa intera - "L'accelerazione dell'integrazione monetaria nell'Africa occidentale per dotarsi di una moneta unica nel 2020 è stata decisiva per arrivare a questo importante passaggio", dice una fonte all'Eliseo. Il progetto di Parigi e di Abidjan, precisa la fonte, è che i Paesi francofoni dell'Africa occidentale siano "la base di questa integrazione monetaria sulla quale potranno innestarsi anche i Paesi anglofoni e quelli di influenza portoghese.