Afghanistan, Unhcr: evitare il crollo del Paese o conseguenze per Ue

Afp

L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, intervenendo al Parlamento europeo, ha sollecitato l'Ue a portare più sostegno nelle aree di crisi del mondo mettendo in guardia sulla situazione in Afghanistan. E ha avvertito della possibilità di movimenti di persone "su larga scala" con "conseguenze globali, anche per l'Europa". Bisogna, ha aggiunto, "che la comunità internazionale prevenga un crollo dei servizi e della liquidità finanziaria".