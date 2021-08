Tgcom24

Paul Farthing, ex militare della Marina britannica e poi fondatore della "Nowzad Dogs", un'associazione per la protezione degli animali in Afghanistan, ha denunciato quanto sta accadendo all'aeroporto di Kabul. Mentre migliaia di civili si ammassano ogni giorno nello scalo in cerca di una via di fuga dai talebani, un aereo militare è partito per la Norvegia praticamente vuoto. A bordo soltanto la moglie di Farthing, che ha scattato la fotografia dell'interno del velivolo, e altre pochissime persone.