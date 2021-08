Afghanistan, Ue: sui migranti ci stiamo preparando a tutti scenari

Ansa

"L'instabilità in Afghanistan rischia di portare a un aumento della pressione migratoria. Ci stiamo preparando per tutti gli scenari". Sono le parole della commissaria Ue, Ylva Johansson, che ha sottolineato: "Non dobbiamo aspettare che le persone arrivino alle frontiere esterne dell'Ue attraverso rotte insicure, dovremmo lavorare a stretto contatto con i Paesi della regione ed essere pronti a fornire loro l'assistenza umanitaria".