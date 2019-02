Afghanistan, Trenta: "Non è possibile pace senza i talebani"

In Afghanistan "la pace che si sta costruendo non si può fare a discapito dei diritti delle donne, questa è la direzione nella quale si sta andando nei negoziati con i talebani". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. "Noi come comunità internazionale - ha aggiunto - avremo il compito di vigilare, ma sappiamo che non è possibile una vittoria militare e che non è possibile una pace senza i talebani".