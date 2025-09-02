Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
oltre 800 morti

Terremoto in Afghanistan, si continua scavare tra le macerie

I soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere alcuni villaggi rimasti isolati a causa delle frane causate dal terremoto che hanno seppellito le strade che li collegavano al resto del Paese

02 Set 2025 - 08:15
© Ansa

© Ansa

Corsa contro il tempo dei soccorritori per trovare possibili sopravvissuti tra le macerie delle case rase al suolo dal terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale, uccidendo oltre 800 persone. Ehsanullah Ehsan, responsabile dell'Autorità per la Gestione dei Disastri nella provincia di Kunar, la più colpita, ha dichiarato all'Afp che "le operazioni sono continuate per tutta la notte". "Grazie alla mobilitazione dei nostri dipendenti e dei residenti dei distretti circostanti, la ricerca non si è fermata", ha continuato, mentre i soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere alcuni villaggi rimasti isolati a causa delle frane causate dal terremoto che hanno seppellito le strade che li collegavano al resto del Paese.

"La priorità è aiutare i feriti, poi distribuiremo tende e pasti caldi alle persone rimaste senza casa", ha aggiunto Ehsan. Per quasi 36 ore, decine di residenti dei villaggi di Wadir e Mazar Dara, sulle colline di Kunar, hanno ripulito ciò che restava delle case crollate con pale o a mano per trovare i dispersi. Per tutta la giornata di lunedì, gli elicotteri militari si sono alternati nel portare aiuti ed evacuare decine di morti e feriti.

L'Afghanistan, le cui autorità talebane sono riconosciute solo da Mosca, è uno dei paesi più poveri del mondo. Tutte le agenzie Onu hanno lanciato appelli per le donazioni e sono stati stanziati inizialmente 5 milioni di dollari dal Fondo di risposta alle emergenze globali delle Nazioni Unite.

Ti potrebbe interessare

afghanistan
terremoto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema