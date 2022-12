Afghanistan, i talebani vietano alle ragazze l'accesso all'Università

Donne e ragazze afghane, insieme, con cartelli e slogan, si sono ritrovate davanti al ministero dell'Educazione a Kabul per chiedere ai talebani al governo di riaprire le scuole superiori anche alle studentesse. "Non si voltino le spalle alle afghane in questo momento cruciale", è l'appello della ong italiana Intersos dopo che in Afghanistan, dopo mesi di discussioni sulla riapertura delle scuole superiori femminili, i talebani hanno fatto marcia indietro con un nuovo rinvio della decisione. "E' profondamente deludente che, dopo mesi di discussioni e annunci, alle ragazze che speravano di tornare a scuola questo sia stato impedito. L'istruzione è solo uno dei tanti bisogni delle ragazze e delle donne in tutto il Paese ed è fondamentale che né le autorità di governo né la comunità internazionale voltino loro le spalle in questo momento cruciale. C'è troppo in gioco", ha dichiarato Nasr Muflahi, direttore per Intersos in Afghanistan.