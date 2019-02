Afghanistan, talebani attaccano una base militare: 26 morti

Almeno 26 militari sono rimasti uccisi in seguito a un attacco dei talebani contro una base dell'esercito nella provincia settentrionale di Kunduz . Lo riportano fonti ufficiali, precisando che nell'attacco sono morti 23 soldati e tre membri delle locali forze di polizia. I feriti sono 12. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha rivendicato l'attacco.

In mattinata l'ex presidente afghano Hamid Karzai e il capo di una delegazione dei talebani, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, hanno avuto un faccia a faccia di 30 minuti, a Mosca, prima dell'incontro ufficiale.



Qualche giorno fa il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro delle truppe statunitensi in virtù dell'intesa di principio per un accordo di pace trovata con gli estremisti.