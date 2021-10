Afghanistan, summit Mosca: punto nodale governo inclusivo dei talebani

Afp

I talebani "stanno lavorando per formare in Afghanistan un governo inclusivo e i cambiamenti nella sua composizione potrebbero avvenire nel prossimo futuro". Lo annuncia Amir Khan Muttaki, ministro degli Esteri dell'esecutivo provvisorio di Kabul al summit di Mosca. Proprio un governo inclusivo è il prerequisito principale per completare il processo di riconciliazione nazionale, si legge in un comunicato congiunto al termine del vertice.