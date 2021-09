Afghanistan, ripresi i voli per Kabul con cibo e medicinali

Ansa

Il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite, gestito dal "World Food Programme", ha ripreso i voli per Kabul permettendo agli operatori umanitari e a urgenti beni di soccorso di raggiungere diverse località in Afghanistan. Sono stati completati tre voli cargo, che hanno trasportato rifornimenti medici per conto dell'Oms. Nel mese di agosto, oltre 400mila persone hanno ricevuto assistenza.