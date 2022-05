Afghanistan, protesta donne a Kabul per "lavoro e istruzione"

Alcune decine di donne hanno sfidato il regime dei Talebani in Afghanistan, inscenando una protesta a Kabul per "pane, lavoro e libertà" e chiedendo il diritto all'istruzione femminile.

"L'istruzione è un mio diritto. Riaprite le scuole", hanno scandito le manifestanti, molte col volto coperto, come imposto dalle recenti disposizioni dei fondamentalisti tornati al potere lo scorso agosto. Le manifestanti hanno marciato per alcune centinaia di metri prima di disperdersi. Miliziani talebani in abiti civili hanno sequestrato loro i telefonini per impedire di riprendere la protesta.