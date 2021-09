Afghanistan, poliziotta incinta uccisa dai talebani in casa sua

Afp

A Firozkoh, capitale della provincia centrale afghana di Ghor, una poliziotta incinta di 8 mesi è stata uccisa dai talebani. La donna, che i media locali identificano come Banu Negar, è stata uccisa nella sua casa di fronte a parenti e familiari, che hanno denunciato l'accaduto parlando alla Bbc. La dinamica dell'omicidio è però difficile da ricostruire perché , sottolinea l'emittente britannica, in città nessuno parla per timore di ritorsioni.