Afghanistan, Massoud: non smetteremo mai di lottare contro i talebani

Ansa

Il capo della resistenza afghana contro i talebani, Ahmad Massoud, torna con un messaggio su Facebook dopo che venerdì era circolata la notizia di una sua fuga in Tagikistan. "Non rinunceremo mai alla lotta per la libertà e per la giustizia", ha scritto il figlio del leggendario Leone del Panshir, il generale Massoud. "Il popolo non ha rinunciato a rivendicare i suoi diritti e non teme alcuna minaccia", ha incalzato.