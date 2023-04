Afghanistan, Onu esorta i talebani a revocare divieti contro donne

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione che invita i governanti talebani dell'Afghanistan a revocare rapidamente le sempre più dure restrizioni nei confronti di donne e ragazze.

Il voto unanime, con Stati Uniti, Russia e Cina tutti a favore, è stato un segno della diffusa preoccupazione globale per le azioni dei talebani. È stato un raro momento di unità su una questione di alto profilo in un momento di forti divisioni internazionali sulla guerra in Ucraina.