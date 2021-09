Afghanistan, Onu: Paese potrebbe tornare indietro di generazioni 

Ansa

L'inviata dell'Onu in Afghanistan, Deborah Lyons, ha detto che il Paese potrebbe "tornare indietro di generazioni" senza aiuti economici. "Occorre trovare un modus vivendi che permetta al denaro di arrivare in Afghanistan per prevenire un collasso totale dell'economia", ha detto Lyons, precisando che il risultato sarebbe "una grave recessione economica che potrebbe generare un' ondata di rifugiati e riportare indietro il Paese di generazioni".