Afghanistan, musica a un matrimonio: i talebani uccidono due invitati

Durante il primo regime dei talebani, tra il 1996 e il 2001, le autorità di Kabul avevano messo al bando tutta la musica non religiosa. Ma da quando hanno ripreso il potere, nell'agosto scorso, i cosiddetti "studenti di teologia" non hanno ancora legiferato in proposito. Tuttavia, il gruppo è stato accusato di aver ucciso un cantante folk e di aver distrutto degli strumenti. Molti cantanti e musicisti sono infatti fuggiti dall'Afghanistan.

"Le indagini stanno continuando. Finora non è chiaro come sia successo - ha detto in una conferenza stampa il portavoce del governo Zabihullah Mujahid - Tra le file dell'emirato islamico nessuno ha il diritto di far allontanare qualcuno dalla musica o altro, solo di cercare di persuaderlo. Questo è il modo principale. Se qualcuno uccide da solo, anche se è un nostro uomo, è un reato e per questo sarà processato".