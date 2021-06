Afghanistan, ministro Guerini a Herat: Italia ammaina bandiera

ansa

La quasi ventennale presenza del contingente italiano in Afghanistan sta per concludersi. Ad Herat è arrivato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, per il saluto finale ai militari e la cerimonia dell'ammaina-bandiera alla base di Camp Arena, che sarà consegnata alle forze di sicurezza locali. Le operazioni di rimpatrio di uomini (erano 800 a inizio anno) e mezzi, avviate a maggio, si concluderanno a breve.