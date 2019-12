Afghanistan, militare americano ucciso in azione

Un membro dei servizi americani è stato ucciso in azione in Afghanistan. Lo rivela l'esercito americano in una nota, senza aggiungere ulteriori dettagli. Il comunicato non rende note le generalità del militare né dice in quale zona dell'Afghanistan sia stato ucciso. Il mese scorso, due membri dei servizi sono morti dopo essere precipitati con il loro elicottero nella provincia orientale di Logar. I talebani avevano rivendicati l'attentato.