Afghanistan, media: i talebani decapitano una giovane pallavolista

Dal Web

Una giocatrice della nazionale giovanile di pallavolo dell'Afghanistan, Mahjabin Hakimi, sarebbe stata decapitata dai talebani a Kabul. Secondo i media indiani, a denunciarlo al Persian Independent è stata una sua allenatrice, identificata per ragioni di sicurezza con lo pseudonimo di Suraya Afzali. La ragazza sarebbe stata assassinata a inizio ottobre, ma la notizia non è stata diffusa dai familiari per timori di rappresaglie.