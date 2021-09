Afghanistan, uomini e donne separati in aula all'università

Nel giorno del rientro all'università in Afghanistan, dove il potere è tornato in mano ai talebani, sono diventate virali sui social le foto scattate nell'ateneo Ibn-e-Sina di Kabul, che mostrano le studentesse separate dai colleghi maschi da una tenda che divide in due l'aula. Nello scatto si vedono un gruppo di donne con il capo coperto sedute ai banchi su due file e, oltre la tenda grigia, altrettanti uomini.