ansa

La Russia ha annunciato che non prenderà parte "alla riunione ministeriale sull'Afghanistan" dell'8 settembre. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, aveva evidenziato come non ci fosse chiarezza da parte dei partner occidentali sul formato dell'incontro, con Parigi e Berlino che si erano limitati a parlare di un vertice mentre Tokyo aveva chiaramente parlato di G7.