Afghanistan, Guerini: tra pochi giorni inizia ritiro truppe italiane

"Pochi giorni fa abbiamo deciso, insieme all'Alleanza atlantica, di terminare la missione in Afghanistan. Nei prossimi giorni comincerà il rimpatrio degli 800 militari italiani a Herat e Kabul". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "A loro il mio ringraziamento per il lavoro svolto in Afghanistan e un commosso ricordo per i 54 caduti italiani", ha aggiunto.