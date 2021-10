Afghanistan, gli Usa non prenderanno parte ai colloqui di Mosca

Afp

Gli Stati Uniti non prenderanno parte ai colloqui sull'Afghanistan, annunciati dalla Russia, che includeranno anche Cina e Pakistan. Lo ha comunicato il dipartimento di Stato, citando problemi logistici ma affermando, allo stesso tempo, di considerare gli incontri "costruttivi". "Non vediamo l'ora di impegnarci in futuro, ma non siamo in grado di partecipare questa settimana", ha dichiarato il portavoce Ned Price.