Afghanistan, Ghani a Biden: "Possiamo difenderci da soli"

ansa

L'Afghanistan "è pienamente in grado" di difendersi da solo. Così il presidente del Paese, Ashraf Ghani, spiegando di aver "avuto una telefonata col presidente Biden in cui abbiamo discusso della decisione Usa di ritirare le truppe entro i primi di settembre". "L'Afghanistan - ha quindi aggiunto Ghani - lavorerà con i suoi partner per una transizione senza scosse. Le forze di difesa afghane sono pienamente in grado di difendere il Paese".