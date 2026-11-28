La deflagrazione è avvenuta nella zona di Andar Ser, alla periferia del capoluogo provinciale Asadabad, e ha danneggiato diversi edifici residenziali circostanti. È stata avviata un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione sarebbe riconducibile alla negligenza nella custodia di materiale esplosivo destinato ad attività minerarie e conservato in un'abitazione adiacente alla scuola. Numerosi feriti sono stati trasferiti all'ospedale regionale di Nangarhar.