Almeno dieci persone sono morte e altre 110 sono rimaste ferite, in maggioranza bambini, in un'esplosione avvenuta vicino a una scuola nella provincia di Kunar, nell'Afghanistan nord-orientale. Lo ha riferito il portavoce del ministero dell'Interno del governo talebano, Abdul Mateen Qani.
Esplosione vicino a una scuola in Afghanistan
La deflagrazione è avvenuta nella zona di Andar Ser, alla periferia del capoluogo provinciale Asadabad, e ha danneggiato diversi edifici residenziali circostanti. È stata avviata un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione sarebbe riconducibile alla negligenza nella custodia di materiale esplosivo destinato ad attività minerarie e conservato in un'abitazione adiacente alla scuola. Numerosi feriti sono stati trasferiti all'ospedale regionale di Nangarhar.
I precedenti
Appena una settimana fa, quattro studenti di una scuola coranica erano morti nell'esplosione di un residuato bellico nella provincia occidentale di Farah. Mentre lo scorso agosto, 42 studenti erano rimasti feriti in un'esplosione in un istituto scolastico della capitale Kabul, attribuita dalle autorità talebane a un ordigno inesploso. Il relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett, aveva invece definito l'episodio un attacco.