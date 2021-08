"L'Italia, come presidente del G20 e Paese in stretto coordinamento con il G7, ha in programma di convocare una riunione ad hoc a livello di leader per promuovere una discussione approfondita sull'Afghanistan". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio , precisando che "il format del G20 consentirà di coordinare la nostra posizione con altri importanti partner: Russia, Cina, Turchia ".

Telefonata Putin-Draghi: Lavrov in Italia il 26 agosto - Il premier Mario Draghi ha già discusso con Vladimir Putin sulla situazione in Afghanistan, come riferisce il servizio stampa del Cremlino segnalando che la conversazione è avvenuta su iniziativa della parte italiana. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov verrà in Italia il 26 e 27 agosto per incontrare il presidente del Consiglio e Di Maio, ha dichiarato la portavoce russa Maria Zakharova. Al telefono, Draghi e Putin hanno discusso su come "prevenire in Afghanistan una catastrofe umanitaria".

Conte: "Mantenere il dialogo con Kabul e pretendere il rispetto dei diritti" - Il leader M5s Giuseppe Conte auspica il dialogo con Kabul e afferma: "In questo momento è prioritario non solo per l'Italia ma per tutta la comunità internazionale creare corridoi umanitari per mettere in sicurezza le persone in pericolo. C'è un dovere morale: le persone che hanno collaborato con gli occidentali vanno messe in sicurezza e va consentito loro di lasciare il Paese". Bisogna poi "mantenere un dialogo serrato con il nuovo emirato islamico e far capire loro che da soli non vanno da nessun parte. Non basta il commercio dell'oppio per un Paese. Hanno bisogno della comunità internazionale. Dobbiamo pretendere il rispetto dei diritti fondamentali".

Di Maio: "Trasferire 2.500 civili afghani" - "Con gli ultimi voli atterrati a Roma - riprende Di Maio - sono già arrivati in Italia più di 500 afghani, tra ex collaboratori e famiglie. Il nostro piano è trasferire in Italia 2.500 afghani che hanno collaborato negli anni con le istituzioni italiane".

"Giudicare i talebani dalle azioni, non dalle parole" - E aggiunge: "E' importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle parole. Abbiamo a disposizione qualche leva, sia pur limitata, su di loro, come l'isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell'assistenza allo sviluppo fornita finora. Dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà e trasmettere messaggi chiari tutti insieme".