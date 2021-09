Afghanistan, Di Maio: ambasciata italiana si sposta a Doha, in Qatar

L'ambasciata italiana in Afghanistan si sposterà a Doha, in Qatar. La conferma, dopo che questa possibilità era già stata ventilata negli ultimi giorni, arriva dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Abbiamo riferito alle autorità qatarine che abbiamo intenzione di spostare l'ambasciata che era a Kabul a Doha come ufficio diplomatico per continuare a seguire la crisi afghana". Di Maio proprio domenica era in Qatar in missione diplomatica.