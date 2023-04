Afghanistan, tre cittadini britannici trattenuti in custodia dai talebani

In Afghanistan tre cittadini britannici sono trattenuti in custodia dai talebani.

Tra loro c'è anche il 23enne Miles Routledge, tornato nel Paese dopo essere stato evacuato dalle forze armate britanniche meno di due anni fa, e diventato famoso (tra le polemiche) per i suoi viaggi in luoghi pericolosi. Lo riferisco i media Gb. Gli altri due cittadini britannici in custodia sono il medico Kevin Cornwell e un altro britannico che gestisce un hotel a Kabul.