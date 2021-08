Afghanistan, Cina e Russia: coordinamento per transizione a Kabul

-afp

La Russia è disposta a coordinarsi con la Cina per una "transizione graduale della situazione in Afghanistan, per combattere il terrorismo, per porre fine al traffico di droga e prevenire la propagazione dei rischi alla sicurezza". "E' importante tenere una comunicazione tempestiva sulle principali questioni bilaterali e multilaterali. La situazione è complessa", ha detto Vladimir Putin in un colloquio telefonico col presidente cinese Xi Jinping.