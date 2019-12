Afghanistan, autobomba contro struttura sanitaria: diversi feriti

Almeno 5 persone sono rimaste ferite in un attentato suicida compiuto con un'autobomba che ha colpito una struttura medica in costruzione, vicino alla base aerea americana di Bagram, a nord di Kabul. L'esercito americano ha precisato che l'ospedale sarebbe stata al servizio dei residenti nella zona. "Non ci sono vittime della coalizione", ha fatto sapere un portavoce dell'esercito. Un medico afgano ha riferito che la struttura era in fiamme.