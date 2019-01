Afghanistan, accordo sulla pace: intesa tra Stati Uniti e talebani

Dopo una serie di colloqui avvenuti in Qatar, Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un'intesa di principio per un accordo sulla pace in Afghanistan . Lo ha affermato al New York Times l'inviato Usa Zalmay Khalilzad, spiegando che gli estremisti hanno promesso di impegnarsi a impedire che il Paese "diventi una piattaforma per gruppi terroristici internazionali". Ciò porterebbe al ritiro delle truppe americane e all'inizio di negoziati talebani-Kabul.

"Abbiamo una bozza che deve essere arricchita prima che diventi un accordo", ha detto l'inviato americano, Zalmay Khalilzad, in un'intervista al The New York Times a Kabul, dopo sei giorni di colloqui a Doha: "I talebani si sono impegnati, con nostra soddisfazione, a fare ciò che è necessario per impedire che l'Afghanistan diventi una piattaforma per gruppi terroristici internazionali o individui".



Il Nyt sottolinea come dopo nove anni di sforzi per ottenere un accordo di pace con i talebani, l'intesa di principio appena raggiunta, sebbene preliminare, è il più tangibile passo verso la fine di una guerra che in due decenni è costata la vita di decine di migliaia di persone e ha cambiato profondamente la politica estera americana.