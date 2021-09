Afghanistan, 007 Usa: "Al Qaeda potrebbe tornare in uno o due anni"

-afp

Al Qaeda potrebbe tronare in Afghanistan nel giro di uno o due anni. E' quanto afferma Scott Berrier, direttore della Agenzia di intelligence per la Difesa statunitense, aggiungendo che il movimento islamista potrebbe rappresentare "una significativa minaccia per l'America". Sull'argomento interviene anche David Cohen, vicedirettore della Cia, dichiarando di aver ricevuto "indicazioni di potenziali movimenti di Al Qaeda in Afghanistan".