Afghani precipitati dall'aereo, un video mostra attimi prima della tragedia 

Un video fatto da un cellulare e ripreso da alcuni media mostra la visuale soggettiva di una delle persone che si sono abbarbicate alla carlinga di un aereo militare da cargo americano in movimento verso la pista di decollo, presumibilmente all'aeroporto di Kabul il 16 agosto. Non è chiaro se la persona che riprende sia rimasta poi al suo posto al momento del decollo e quindi possa essere fra le due che si sono viste precipitare nel vuoto successivamente in altri video.