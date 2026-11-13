AfD punta su Thomas Berthold, campione di Italia '90, per la presidenza tedesca

Gli appassionati di calcio italiani forse ricordano Berthold per aver vestito le maglie di Hellas Verona (1987-89) e Roma (1989-91). Ma il candidato di AfD ha calcato i campi italiani anche in occasione del Mondiale del 1990, vinto con la nazionale tedesca. Dopo la carriera agonistica, l'ex difensore ha lavorato come dirigente del Fortuna Dusseldorf e come opinionista per diverse emittenti televisive e riviste.