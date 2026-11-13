AfD punta su Thomas Berthold, campione di Italia '90, per la presidenza tedesca

Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland vuole proporre l'ex calciatore della Germania Ovest, Thomas Berthold, come prossimo presidente federale. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, la discussione ufficiale e la decisione in merito avranno luogo solo sabato, in occasione di una conferenza del comitato esecutivo federale a Berlino con i presidenti regionali. In precedenza si era parlato di una figura proveniente dal "cuore della società".
Una candidatura simbolica
La nomina di Berthold da parte dell'AfD ha un significato piuttosto simbolico. Infatti, nell'Assemblea federale che si riunirà il 30 gennaio, Ilse Aigner, candidata dall'Unione (Cdu/Csu) e dall'Spd, dovrebbe ottenere la maggioranza per la carica più alta dello Stato e succedere così a Frank-Walter Steinmeier.
Campione del mondo a Italia '90
Gli appassionati di calcio italiani forse ricordano Berthold per aver vestito le maglie di Hellas Verona (1987-89) e Roma (1989-91). Ma il candidato di AfD ha calcato i campi italiani anche in occasione del Mondiale del 1990, vinto con la nazionale tedesca. Dopo la carriera agonistica, l'ex difensore ha lavorato come dirigente del Fortuna Dusseldorf e come opinionista per diverse emittenti televisive e riviste.