Aereo schiantato in Corea del Sud, le scatole nere hanno smesso di registrare prima del disastro

Arriva un altro mistero sul disastro aereo avvenuto a Muan in Corea del Sud e dove hanno perso la vita 179 persone: le scatole nere dell'aereo che a fine dicembre si è schiantato all'atterraggio non hanno registrato gli ultimi minuti prima della tragedia. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti del Paese. Le due scatole nere del Boeing della Jeju Air hanno smesso di funzionare quattro minuti prima dello schianto contro una barriera di cemento, secondo il ministero. "L'analisi ha rivelato che il registratore vocale della cabina di pilotaggio (CVR) e il registratore dei dati di volo (FDR) non stavano registrando nei quattro minuti precedenti la collisione dell'aereo con il muro di cemento alla fine della pista, che ha causato l'incendio del velivolo", si legge in un comunicato.