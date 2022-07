Aereo cargo si schianta in Grecia, 8 morti | Fumi tossici, ricoverati due pompieri per problemi respiratori

Ondata di caldo anomala in Cina: rifugi antiaereo climatizzati e usati per salvarsi dall'afa

Messico, blitz dei militari per catturare Rafael Caro Quintero

Aereo cargo si schianta in Grecia, nessun sopravvissuto

Nessuna delle otto persone a bordo del cargo Antonov, partito dalla Serbia e precipitato nel nord della Grecia, è sopravvissuta all'incidente.

Il ministro della Difesa serbo, Nebojsa Stefanovic, ha riferito che il velivolo, di proprietà della compagnia ucraina Meridian Ltd, trasportava 11,5 tonnellate di materiale militare serbo destinato al ministero della Difesa del Bangladesh. Il volo, decollato da Nis alle 20:40 di sabato, aveva come destinazione finale Dacca con scalo tecnico ad Amman, in Giordania.