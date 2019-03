Aereo caduto, vertice Boeing-compagnie Usa su sicurezza 737 Max

Dopo l'incidente areo in Etiopia costato la vita a 157 persone, nel fine settimana è in programma un incontro tra Boeing e tre compagnie aerei statunitensi (la Southwest Airlines, l'American Airlines e la United Airlines), per rivedere le misure di sicurezza dei Boeing 737 Max. I team tecnici dovrebbero esaminare il sistema aggiornato di velocità del 737 Max e rivedere documentazione e addestramento.