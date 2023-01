Aereo caduto in Nepal, autorità locali: "Ci sono sopravvissuti"

Nell'incidente dell'aereo precipitato in Nepal ci sarebbero sopravvissuti.

Lo rende noto Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski. "Finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per le cure", ha spiegato. In precedenza, l'emittente tv indiana News 18 aveva riportato che tutte le 72 persone a bordo dell'aereo (68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) erano decedute.