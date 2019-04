Aereo caduto in Etiopia, Boeing scopre secondo problema al software

Boeing ha rilevato un secondo problema al software di controllo del volo del 737 Max, diverso da quello del sistema antistallo chiamato in causa nei due tragici incidenti in Indonesia e in Etiopia. L'azienda di Seattle ha però precisato in un comunicato che si tratta di "una questione di importanza relativamente minore" e che la problematica "verrà risolta con il prossimo aggiornamento del software".