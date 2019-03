Aereo caduto in Etiopia, autorità Usa: ok a cambi software Boeing

Le autorità americane hanno approvato in via preliminare ampi cambi al software per i Boeing 737 Max, dando il via libera anche a modifiche per il programma di addestramento piloti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i cambi al software puntano a rendere il sistema automatico per la prevenzione dello stallo meno aggressivo e più controllabile da parte dei piloti.