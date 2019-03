Aereo caduto, Easa monitora: presto per decidere su B737

L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sta "monitorando da vicino" la situazione dopo l'incidente aereo che ha coinvolto un aerei Boeing 737 Max8 della Ethiopian Airlines. Lo ha detto un portavoce, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "E' troppo presto per fornire indicazioni alle compagnie europee, o per agire", ha detto il portavoce.