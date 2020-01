Aereo abbattuto in Iran, un nuovo video mostra che è stato colpito da 2 missili 

Immagini esclusive ottenute e verificate dal New York Times mostrano che ad abbattere in Iran il Boeing ucraino , con 176 persone a bordo, sono stati due missili sparati ad una distanza di 30 secondi l'uno dall'altro. I missili, riporta il Nyt, sono stati lanciati da una base iraniana a circa 12 chilometri dall'aereo. Il nuovo video spiega anche perché il transponder del velivolo ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile.

Intanto è stato arrestato in Iran l'uomo che ha girato il video, poi circolato sui social network, in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il Boeing ucraino. Una fonte del quartier generale delle Guardie della rivoluzione ha spiegato all'agenzia che l'autore del filmato è stato arrestato nell'ambito delle indagini che hanno già portato in carcere altre persone legate all'incidente aereo.