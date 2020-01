Aereo abbattuto a Teheran, Trudeau: "Iran mandi scatole nere in Francia"

Justin Trudeau ha chiesto all'Iran di inviare in Francia le scatole nere del Boeing della Ukraine Airlines abbattuto l'8 gennaio a Teheran da missili iraniani. "Solo alcuni Paesi come la Francia hanno i laboratori in grado di fare simili analisi", ha detto il premier canadese durante una conferenza stampa. Nello schianto sono morte tutte le 176 persone a bordo, 57 delle quali erano canadesi.