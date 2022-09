Addio a Frank Drake, pioniere nella caccia agli extraterrestri

Si è spento a 92 anni Frank Drake, l'astronomo e astrofisico pioniere nella ricerca di civiltà aliene e padre del programma Seti, dedicato alla ricerca di forme di intelligenza extraterrestri.

E' sua e porta il suo nome la celebre equazione che permette di stimare il numero delle civiltà aliene capaci di comunicare. Drake è morto per cause naturali nella sua casa di Aptos, in California.