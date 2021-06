Accuse di estremismo, Navalny: "Non ci tireremo indietro"

IPA

Il dissidente russo Aleksey Navalny ha commentato la decisione del tribunale di Mosca di dichiarare le sue organizzazioni "estremiste" affermando che "non si tirerà indietro" . "Ci gestiremo, ci evolveremo, ci adatteremo. Ma non ci tireremo indietro rispetto ai nostri obiettivi e alle nostre idee. Questo è il nostro Paese e non ne abbiamo altri", ha fatto sapere Navalny.