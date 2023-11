Accordo Italia-Albania, premier Rama: se funziona sarà un bene

L'accordo Italia-Albania sui migranti, per premier albanese Edi Rama, "se funziona sarà un bene, e forse possiamo trarre certe lezioni per questa lotta d'insieme che non è una lotta dell'Albania o della sinistra europea ma una lotta di tutta l'Europa verso un fenomeno che diventa sempre più grande".

"Non è che l'Albania può offrire la soluzione ma diamo una mano per vedere se possiamo aiutare", ha poi aggiunto.